Kiev’deki Arsenalna istasyonunu kullanan yolcular, perona ulaşmak için 35 katlı bir binanın yüksekliğine eşdeğer derinliğe iniyor. Yürüyen merdivenlerle yaklaşık 5 dakika süren bu yolculuk, istasyonun stratejik konumu ve soğuk savaş döneminden kalma mimari yapısıyla birleşince ulaşım aracını yer altı müzesine dönüştürdü. Derinlik nedeniyle yolcuların fiziksel basınç hissettiği bu istasyon, sadece ulaşım için değil olası saldırılarda sığınak olarak da tasarlanıyor.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE SIĞINAK OLARAK PLANLANDI

1960 yılında hizmete giren Arsenalna, mühendislik harikası olmasının yanı sıra savunma amacıyla inşa edildi. Soğuk Savaş döneminde olası nükleer saldırılara karşı sığınak işlevi görecek şekilde planlanan istasyon, kalın beton duvarlar ve gelişmiş havalandırma sistemleriyle donatıldı. Sovyet döneminin mimari izlerini taşıyan yapı, günümüzde binlerce kişi tarafından aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.

PERONA ULAŞMAK 5 DAKİKA SÜRÜYOR

İstasyonun aşırı derinliği, yolcuların gündelik alışkanlıklarını da etkiliyor. İki aşamalı devasa yürüyen merdiven sistemleriyle sağlanan iniş süreci, teknik olarak "ışık bariyeri" etkisine benzer bir yalıtım hissi yaratıyor. Uzmanlar, Arsenalna’nın derinlik rekorunun sadece mühendislik başarısı olmadığını, aynı zamanda bir dönemin savunma doktrinini yansıttığını saptadı.