Endonezya'nın en büyük ikinci şehri olan Surabaya, trafik ve çevre kirliliğiyle mücadelede dünyaya parmak ısırtan bir yöntem geliştirdi. Bu şehirde otobüse binmek için cüzdanınızı değil, çöp poşetinizi yanınıza almanız yeterli. Ulaşımda çevreci ve temiz sistem mantığı kapsamında uygulanan bu yöntem temelde otobüslere binmek için kart yerine çöp vererek bilet almayı sağlıyor.

ÇÖPÜNÜ GETİREN BİLETİNİ ALIYOR

Geri dönüşümde devrim yaratan Surabaya şehri, plastik atık sorununu çözmek için alışılmışın dışında bir yol seçti. "Çöpünü getir, biletini al" kampanyasıyla her gün binlerce şişe doğaya karışmak yerine terminale, oradan da fabrikalara gidiyor. Bu sistem sayesinde otobüse ulaşım kartı yerine plastik atık sınıfında sayılan çöpler ile binmek mümkün hale geliyor.

PARA YERİNE PLASTİK ATIK ALIYORLAR

Surabaya sokaklarında arz-ı endam eden kırmızı renkli "Suroboyo Bus" isimli otobüslere bindiğinizde, şoföre para yerine plastik atık teslim ediyorsunuz. 10 adet plastik bardak veya 5 adet orta boy plastik şişe, size tam 2 saatlik sınırsız bir seyahat hakkı tanıyor.

Ancak bu sisemin de bazı şartları var. Şişelerin temiz ve ezilmemiş olması gerekiyor. Otobüslerdeki görevliler atıkları teslim alıyor ve size karşılığında dijital veya kağıt bilet veriyor.

HER AY 6 TON PLASTİK TOPLANIYOR

Bu sistem sadece bir reklam çalışması değil. Şehir genelinde ayda ortalama 6 ton plastik atık bu yöntemle toplanıyor. Toplanan şişeler açık artırmayla geri dönüşüm şirketlerine satılıyor ve elde edilen gelir hem otobüslerin bakımına hem de şehrin yeşil alanlarını genişletmeye harcanıyor.

HEDEF TEMİZ BİR GELECEK

Endonezya, okyanusları en çok kirleten ülkeler listesinde maalesef üst sıralarda yer alıyor. Surabaya yerel yönetimi, bu uygulamayla halkın "atık" algısını değiştirmeyi başardı. Artık insanlar sokaktaki plastik şişeyi bir "çöp" olarak değil, bir "ödeme aracı" olarak görüyor.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLARA CAN SUYU

Uygulama sadece çevreci değil, aynı zamanda sosyal bir proje. Özellikle öğrenciler ve dar gelirli aileler, yol masraflarını tamamen sıfıra indirmiş durumda. Sabah işe giderken yol kenarındaki şişeleri toplayan bir yolcu görmeniz burada çok normal karşılanıyor.