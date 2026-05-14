Küba’da derinleşen enerji krizi halkı yeniden sokaklara döktü. Başkent Havana’nın farklı mahallelerinde yüzlerce kişi tencere ve tavalarla protesto düzenleyerek hükümete tepki gösterdi. Göstericiler, “Işıkları açın” ve “Halk birleşirse yenilmez” sloganları attı.

Ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintilerinin 20 ila 22 saate kadar ulaştığı bildirildi. Uzun süren kesintiler nedeniyle günlük yaşamın felç olduğu, özellikle Havana’da çöp toplama hizmetlerinin durma noktasına geldiği ifade edildi.

Bazı mahallelerde sokaklarda biriken çöpler ateşe verildi. Yoğun duman nedeniyle hava kirliliği artarken, sağlık uzmanları salgın riskine karşı uyarıda bulundu. Güvenlik güçlerinin protesto bölgelerinde yoğun şekilde konuşlandığı ancak göstericilere doğrudan müdahale etmediği görüldü.

“HİÇ DİZEL YAKITIMIZ KALMADI”

Küba Enerji ve Maden Bakanı Vicente de la O Levy, devlet medyasına yaptığı açıklamada ülkenin yakıt rezervlerinin tükendiğini söyledi.

Bakan, “Kesinlikle hiç dizel yakıtımız yok. Rezervimiz kalmadı.” ifadelerini kullanarak elektrik şebekesinin “kritik durumda” olduğunu açıkladı.

Yetkililer, enerji üretiminin şu anda yalnızca yerli ham petrol, doğal gaz ve sınırlı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

ABD YAPTIRIMLARI KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

BBC’nin haberine göre Bakan de la O Levy, enerji krizinin büyümesinde ABD’nin son yaptırımlarının etkili olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak’ta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen ürünlere ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören düzenlemeyi yürürlüğe koymuştu.

Beyaz Saray, söz konusu kararın Küba’nın “zararlı politikalarına” karşı ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarını korumayı amaçladığını açıklamıştı.

Trump daha sonra Küba yönetimiyle petrol tedariki konusunda görüşmeler başlatıldığını duyurmuş, Havana yönetimi ise bu açıklamayı yalanlamıştı.

HÜKÜMET ACİL DURUM PLANINI DEVREYE SOKTU

Küba hükümeti, dışarıdan petrol tedariki olmadan sistemi ayakta tutabilmek için acil durum önlemlerini uygulamaya aldı. Uzmanlar, mevcut yakıt sıkıntısının sürmesi halinde ülkedeki elektrik altyapısının daha büyük çöküş riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

DAHA ÖNCE DE KESİNTİLER YAŞANMIŞTI

Küba'da geçtiğimiz Mart ve Nisan ayında da birçok kez günlük elektrik kesintileri yaşanmıştı.



Öte yandan çalışma saatlerinin kısalması, yemek pişirilememesi ve buzdolaplarının devre dışı kalması nedeniyle gıda bozulması gibi sorunlar yaygınlaşırken, bazı hastanelerde ameliyatların ertelendiği de bildiriliyor.