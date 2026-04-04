Üst üste 3 kez Dünya Kupası’na gidemeyen İtalya’da Federasyon Başkanı Gabriele Gravina ve Milli Takım Sorumlusu Gianluigi Buffon görevlerinden ayrıldı. Yaşanan gelişmeler sonrası teknik direktör Gennaro Gattuso ile de yollar ayrıldı.

Teknik direktör arayışlarına hız kesmeden başlayan İtalya, Vincenzo Montella'nın da içinde olduğu 3 aday için girişim yapmayı planlıyor.

Tuttosport.com'da yer alan haber analizde İtalyan ekibini yeniden zaferlere taşıyacak iki isim Ancelotti ve Vincenzo Montella olarak sıralandı. Bu iki teknik adamın Dünya Kupası'nda yer alacağı belirtilerek, bu yüzden kupadan sonra görev kabul edebilecekleri hatırlatıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ise aklındaki ismin Massimiliano Allegri olduğunu ancak başarılı teknik adamın Milan'la sözleşmesinin sürdüğünü hatırlatarak, "Türkiye ile iyi iş çıkartan Vincenzo Montella'nın teknik direktör olmasını da memnuniyetle karşılarım" yorumu yaptı.