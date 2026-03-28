ABD/İsrail koalisoyonunun İran'da başlattığı savaş ilk ayına girerken savaşın yıprattığı Orta Doğu ülkesinden bir devire damga vuracak görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada hızla viral olan görüntüler, İran donanma üslerinin bulunduğu Bandar Abbas'taki durumu gösteriyor. ABD/İsrail saldırıları sebebiyle sahil şeridi boyunca birçok noktadan kara dumanlar yükselirken, masum bir kız çocuğunun savaş manzarası karşısında salıncakta sallanması sosyal medyada yankı uyandırdı. Bir kullancı, "yetişkinlerin vahşiliği, çocuklarım masumiyetini karartamamış" derken bazı kullanıcılar da savaşın ne kadar anlamsız olduğunu vurguladı. 28 Şubat başlayan savaş 1.900'den fazla İranlının ölümüne neden olurken Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması dünyayı ekonomik krizin eşiğine sürükledi.

