Yerin altında 16 milyon tonluk rezerv bulundu: Yüzlerce yıl yetecek

Japonya, Pasifik Okyanusu’nun yaklaşık 6 bin metre derinliğinden nadir toprak elementleri içeren tortullar çıkararak dikkat çekici bir adım attı.

Operasyon, Japonya’nın en uzak noktalarından biri olan Minamitorishima Atolü çevresinde gerçekleştirildi. Bilimsel sondaj gemisi Chikyu ile yürütülen çalışma, bu derinlikte yapılan ilk numune alma girişimi olarak kayda geçti.

'İMKANSIZ' DENİLEN BAŞARILDI

Araştırmacılar, son yılların en umut verici sualtı kaynaklarından birinden nadir element içeren tortulları yüzeye çıkarmayı başardı. Japon hükümeti bu gelişmeyi ekonomik güvenlik açısından kritik bir eşik olarak değerlendirirken, numunelerin kesin değeri yapılacak analizlerle netleşecek. İlk tahminlere göre bölgede yüzlerce yıl yetecek miktarda disprosyum ve itriyum bulunuyor. Toplam rezervin ise 16 milyon tonun üzerinde olabileceği ifade ediliyor.

NADİR ELEMENTLER NEDEN ÖNEMLİ?

Nadir toprak elementleri, elektrikli araçlardan rüzgar türbinlerine, savunma sistemlerinden elektronik cihazlara kadar pek çok alanda kullanılıyor. Bu metaller, modern teknolojinin temel yapı taşları arasında yer alıyor. Küresel üretimin büyük kısmının Çin’in kontrolünde olması ise bu kaynakları stratejik hale getiriyor.

ÇİN İLE GERİLİM SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

Japonya’nın bu alana yönelmesi yeni olmadı. 2010 yılında Çin ile yaşanan diplomatik gerilim sonrası Pekin’in nadir toprak ihracatını geçici olarak durdurması, Tokyo için önemli bir uyarı oldu. O dönemde Japonya, bu kaynakların büyük bölümünü Çin’den temin ediyordu.

Bu krizden sonra Japonya, tedarik zincirini çeşitlendirmek için kapsamlı bir strateji geliştirdi. Yurt dışı maden yatırımları, geri dönüşüm projeleri ve daha az nadir element kullanan teknolojiler bu planın temelini oluşturdu. Bu sayede Çin’e bağımlılık önemli ölçüde azaltıldı.