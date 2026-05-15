Hindistan hükümeti, dış ticaretteki dengeleri korumak ve ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla altın ithalatına yönelik denetimlerini kritik bir boyuta taşıdı. Alınan yeni kararla birlikte, ihracatçıların hammadde tedarikinde gümrük muafiyeti elde etmesine imkan tanıyan "Ön Yetkilendirme Şeması" üzerinden yapılan altın ithalatına sert kısıtlamalar getirildi.

Küresel ekonomik belirsizliklerin ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların arttığı bir dönemde devreye alınan bu düzenleme, ihracatçıların söz konusu teşvik sistemi kapsamında ithal edebileceği altın miktarına belirli bir limit sınırı koyuyor.

Normal şartlarda ihracatçıları küresel pazarda rekabetçi kılmak adına tasarlanan bu sistem, nihai ürüne dönüştürülmek kaydıyla külçe altının gümrüksüz ithal edilmesine olanak sağlıyordu.

Ancak Hindistan yönetimi, özellikle Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle 105 dolar seviyelerine tırmanan Brent petrol fiyatlarının dış ticaret faturası üzerindeki baskısını hafifletmek için bu adımı zorunlu gördü.

Petrolden sonra ülkenin en büyük ikinci ithalat kalemi olan altını kontrol altına almak, dolar çıkışını yavaşlatarak cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranını makul seviyelerde tutmayı hedefliyor.

HAKSIZ KAZANCIN ÖNÜNE GEÇMEYİ HEDEFLİYOR

Düzenlemenin bir diğer kritik hedefi ise sistemin suistimal edilmesini engellemek olarak öne çıkıyor. Hükümet, gümrüksüz ithal edilen yüksek kaliteli altının iç piyasada yasadışı yollarla satılması ve yerine düşük kaliteli ürünlerin ihraç edilmesiyle elde edilen haksız kazancın önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bu idari kısıtlamalarla birlikte, hem ticaret etiğinin korunması hem de ülkenin döviz rezervleri üzerindeki baskının azaltılması planlanıyor.