Rusya genelinde dün sabah saatlerinde başlayan devasa teknik arıza, ülkenin bankacılık altyapısını ve günlük hayatı adeta felç etti. Moskova saatiyle 10:00 sularında Sberbank sistemlerinde görülen aksaklıklar kısa sürede T-Bank, VTB, Ozon-bank ve Alfa-bank gibi dev kuruluşlara sıçradı.

Milyonlarca kullanıcının banka kartları, QR kod sistemleri, Bluetooth ödemeleri ve Hızlı Ödeme Sistemi (SBP) üzerinden gerçekleştirmek istediği işlemler başarısız olurken, ATM’lerin de hizmet dışı kalmasıyla ülke genelinde büyük bir nakit krizi baş gösterdi.

HAYATIN HER ALANINDA KRİZ ÇIKTI

Kaliningrad’dan Primorye’ye kadar Rusya’nın tüm coğrafyasını etkisi altına alan krizin merkezi Moskova ve St. Petersburg gibi metropoller oldu. Günlük yaşamda ciddi aksamalara yol açan sistem çöküşü nedeniyle mağaza ve benzin istasyonlarında sadece nakit ödeme kabul edilebildiği anonsları yapılırken, toplu taşıma sistemlerinde de kaos yaşandı.

Metro kartlarına yükleme yapılamaması üzerine bazı bölgelerde turnikeler yolculara ücretsiz olarak açıldı. Sberbank öğle saatlerinde sistemlerin düzeldiğini duyursa da banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşmaya devam etti ve kullanıcıların mağduriyeti gün boyu sürdü.

UZMANLAR AÇIKLAMA YAPTI

Siber güvenlik uzmanları ve teknoloji analizleri, bu kapsamlı çöküşün arkasında "Teknik Tehdit Karşı Önlem Araçları" (TPSU) olarak bilinen donanımların aşırı yüklenmiş olabileceğine işaret ediyor.

Forbes’un siber güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, internet trafiğini denetleyen ve operatörlerin tam kontrol sahibi olmadığı bu "kara kutu" sistemlerinin, tüm finansal veri akışını tıkayan en zayıf halka haline geldiği değerlendiriliyor.