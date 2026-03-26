Çin hükümetinin güneş paneli ve batarya depolama sistemlerine yönelik ihracat teşviklerini sona erdirme kararı, enerji dönüşümünde büyük ölçüde Çin ithalatına bağımlı olan Afrika kıtasında maliyet artışı beklentisi yarattı.

YENİ DÜZENLEME 1 NİSAN'DA YÜRÜLÜĞE GİRİYOR

Euronews tarafından aktarılan bilgilere göre, Pekin yönetiminin aldığı karara göre, güneş paneli ihracatına yönelik Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi uygulaması 1 Nisan itibarıyla kaldırılacak. Batarya depolama ekipmanlarına yönelik sübvansiyonların ise gelecek yılın başından itibaren aşamalı olarak sonlandırılması planlanıyor. Bu hamle, Çinli üreticiler arasındaki yoğun rekabetin ardından güneş modülü fiyatlarının watt başına 0,22 eurodan 0,06 euroya kadar gerilediği bir dönemin ardından geldi.

YATIRIM TUTARLARINI YÜKSEKTEBİLİR

Uzmanlar, teşviklerin kaldırılmasının Afrika'da halihazırda yüksek olan nakliye ve lojistik maliyetleriyle birleşerek toplam yatırım tutarlarını yükselteceğini öngörüyor. Ancak bu durumun "yıkıcı bir şoktan ziyade kademeli bir fiyat artışı" şeklinde yansıması bekleniyor.

Sektör temsilcilerinin analizlerine göre:

Teşviklerin kesilmesiyle Çinli ihracatçıların bu maliyeti satış fiyatlarına yansıtacağı tahmin ediliyor. Fiyatlardaki artışa rağmen güneş enerjisinin, dizel gibi alternatif yakıt kaynaklarına kıyasla Afrika’da hala en ekonomik seçenek olmaya devam edeceği belirtildi.

Tedarik zincirindeki olası sıkışıklıklar ve stok yapma eğilimleri nedeniyle bazı projelerin inşa süreçlerinde gecikmeler yaşanabileceği ifade edildi.

TEŞVİKLER AŞAMALI OLARAK KALDIRILACAK

Afrika için güneş panellerinden daha kritik bir öneme sahip olan batarya depolama sistemlerinde, teşviklerin 2027 yılına kadar aşamalı olarak kaldırılması öngörülüyor. Şebekeden bağımsız sistemlerin güvenilirliği için hayati önem taşıyan depolama maliyetlerindeki artışın, özellikle küçük ölçekli kullanıcıları daha fazla etkilemesi bekleniyor.

YERLİ ÜRETİM VE DIŞA BAĞIMLILIK

Kıtanın elektrik üretiminin yüzde 3’ünü karşılayan güneş enerjisinde Çin’e olan yüksek bağımlılık, yerli üretim kapasitesinin yetersizliğine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Enerji analistleri, vergi iadelerinin kaldırılmasının temiz enerji dönüşümünü yavaşlatabileceğini, ancak bu durumun yerli üretimi teşvik etmek için bir fırsat olarak kullanılabileceğini vurguladı.