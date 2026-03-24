Hawaii’nin Oahu adasında etkili olan şiddetli yağışlar, 120 yıllık tarihi bir barajın çökme riskini doğurdu. Wahiawa Barajı’ndaki su seviyesinin kritik eşiği aşması üzerine yetkililer, bölgede yaşayan yaklaşık 4000 sakin için acil tahliye emri yayınladı.

Honolulu yetkilileri tarafından sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamada, Waialua ve Haleiwa bölgeleri için 'Hemen terk edin' çağrısı yapıldı. Kuzey Kıyısı boyunca sirenlerin çaldığı bölgede, sel sularının yer yer göğüs hizasına ulaştığı ve evlerde maddi hasar oluştuğu bildirildi. Yollarda oluşan yoğun trafik nedeniyle halka araçlarını paylaşarak bölgeden uzaklaşmaları yönünde talimat verildi.

"HER AN DEĞİŞEBİLİR"

Hawaii Valisi Josh Green, durumu "kritik ve her an değişebilir" olarak nitelendirirken, arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarına destek vermesi amacıyla Hawaii Ulusal Muhafızları’nın göreve çağrıldığını duyurdu.

7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Hawaii genelinde, büyük çoğunluğu geçmişteki şeker kamışı endüstrisi için inşa edilmiş 132 adet denetimli baraj bulunuyor. Eyalet tarihindeki en büyük baraj felaketlerinden biri 2006 yılında Kauai adasındaki Ka Loko barajının çökmesiyle yaşanmış ve olayda yedi kişi yaşamını yitirmişti.

Şu an itibarıyla bölgede kurulan geçici sığınaklar, evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşları kabul etmeye devam ediyor.