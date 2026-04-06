Ukrayna’nın Odessa kentinde savaş devam ederken çektiği dans videosuyla dikkat çeken üniversite öğrencisi Vasilina, kısa sürede sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı ve reklam teklifleri almaya başladı. Savaş ortamında kaydedilen görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlenirken, hem Ukrayna’da hem de uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

AÇIKLAMA YAPTI

Odessa’da tıp eğitimi alan Vasilina, gündem olan video sonrası yaptığı açıklamada savaş koşullarında yaşamın zorluklarına değindi. Dışarıdan bakıldığında insanların kayıtsız gibi görünebileceğini ancak gerçekte durumun farklı olduğunu ifade ederek, Ukrayna’da savaş altında yaşamanın ve eğitim almanın kolay olmadığını söyledi.

HAYAT DEVAM EDİYOR

Dans etmenin kendi kültürlerinin bir parçası olduğunu belirten Vasilina, arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve eğlenmenin doğal olduğunu vurguladı. Savaşın varlığına rağmen hayatın devam ettiğini dile getiren genç kadın, dans etmenin yanlış bir davranış olmadığını ifade etti.

Viral olan görüntülerin ardından Vasilina’nın sosyal medya hesaplarına olan ilgi artarken, çok sayıda reklam ve iş birliği teklifi aldığı öğrenildi.