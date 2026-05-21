Türk siyasetinde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Son olarak Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile CHP'li Muharrem İnce arasında ipler gerildi.

“MUHARREM BEY KENDİNE İNANMIYOR”

Ümit Özdağ, Babala TV’ye konuk oldu.

Bir izleyicinin "Neden Muharrem Bey ile yeniden bir araya gelmiyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Ümit Özdağ, "Muharrem Bey, senin Muharrem Bey’e güvendiğin kadar kendine güvenirse konuşuruz, tamam mı?" diyerek cevap verdi.

Özdağ’ın açıklamalarına İnce’den sert karşılık geldi.

İnce, “Siyasi etikten, mertlikten, nezaketten uzak bir adam. Ciddiye almaya gerek yok" diye yanıt verdi.

ÖZDAĞ’DAN BİR AÇIKLAMA DAHA...

Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada İnce hakkında şunları söyledi:

-Muharrem İnce’nin verdiği cevap edep sınırlarını geçmiş terbiyesizce bir açıklama. Muharrem İnce,1. adaylığı sonunda adam kazandı dedi.

-Milyonları sokakta bıraktı ve kaçtı, bulunamadı. 2. kez aday oldu, sahte bir kaset çıkınca yine korktu ve kaçtı.

-Partisini seçime sokmadan yüzlerce teşkilatı ortada bırakarak kendi kişisel ikbali için Cumhuriyet Halk Parti’sine tekrar kaçtı. Muharrem İnce’den daha büyük bir tek kaçak vardır ‘Kaçak Kimble’”

İNCE’DEN YANIT

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından polemiğe ilişkin bir paylaşım yaptı.

İnce, şu ifadeleri kullandı:

-Erdoğan’dan Bakanlık kapsaydın şimdi hükümetteydin en hızlı Cumhur İttifakı savunucuydun! Adayın S.Oğan gitti o ittifaka destek açıkladı bu utanç sana yeter!

-Mülteciler gündemden düştü sözün kalmadı Bana çatarak popülariteni mi artıracaksın?

-Siyasi nezaketten ve ahlaktan yoksun olduğunu anladığım andan itibaren senden kaçtım. Bu beni kaçak yapıyorsa bu doğru!