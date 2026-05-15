Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan bazı doktorların, medikal firmalar aracılığıyla ya da doğrudan hastalardan rüşvet aldığını tespit etti.

Bu kapsamda ekipler, 12 Mayıs’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında İ.K., Ü.B., M.G.Ö. ve H.S.C. isimli doktorların da bulunduğu 18 şüpheli, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında rüşvet verdiği belirlenen 10 hasta yakını, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilerden 3’ü profesör, 1’i doçent olmak üzere 4 doktor ile 4 medikal firma çalışanı ve sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.