Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Kayadibi Mahallesi Halit Kayadipli Caddesi’nde dün saat 20.30 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu öğrenilen Emrullah C. ile kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi arasında sokak ortasında tartışma çıktı. İddiaya göre "kız meselesi" yüzünden başlayan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.
BIÇAKLAYIP SOPAYLA DÖVDÜLER
Saldırganlar, sokak ortasında sıkıştırdıkları üniversite öğrencisi Emrullah C.'yi darp etmeye başladı. Şüphelilerden biri genci yere yatırıp üzerine çıkarken, diğer şüpheli ise elindeki sopayla yerde savunmasız halde yatan gencin başına ve vücuduna defalarca vurdu. Gözü dönmüş saldırganlardan Emrullah C.'nin üzerinde oturan şahıs, yanındaki bıçağı çıkararak talihsiz öğrenciyi 3 yerinden bıçakladı.
MAHALLELİ BALKONDAN İZLEDİ
Yürekleri ağza getiren o anlar, cadde üzerinde bulunan bir evin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; çevredeki bazı mahalle sakinlerinin dehşet anlarını sadece balkonlarından izlemesi dikkat çekerken, bir vatandaşın araya girerek saldırganları güçlükle uzaklaştırdığı görüldü. Saldırganların kaçmasının ardından başka bir vatandaş ise kanlar içindeki yaralı öğrenciyi yerden kaldırarak yardım etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki işlemlerinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Emrullah C.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.