Karabük'ün Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada iki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Ürdün uyruklu 24 yaşındaki Mohammed Ömer Abdelaziz Salman idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 110 metre savrulan motosikletteki sürücü Salman ile yanında bulunan 23 yaşındaki Zahid Ali Abdallah Alsmadi olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından, Karabük Üniversitesi öğrencisi oldukları belirlenen iki gencin cenazeleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
EHLİYETİ KULLANDIĞI ARAÇ İÇİN YETERSİZ ÇIKTI
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, motosiklet sürücüsü Salman'ın sahip olduğu sürücü belgesinin kullandığı araç cinsi için yetersiz olduğu tespit edildi.