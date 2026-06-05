Burdur'daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yerleşkesinde yer alan Safahat Kız Öğrenci Yurdu'nda, dün sabah saatlerinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Kaçar (22) 5'inci kattaki odasının penceresinden düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zehra Kaçar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından Kaçar'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öğrencisinin cenazesinin Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Pınarlar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, olayın ardından yayımladığı mesajda Zehra Kaçar'ın vefatından derin üzüntü duyduklarını belirterek, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiasına başsağlığı diledi.