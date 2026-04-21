Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’ndeki Eğitim Bilimleri Fakültesi’ne bağlı spor salonu üç seneliğine özel bir kulübe kiralandı. Sahanın ve fitness salonunun öğrencilere kullanımının yasaklandığı tebliğ edildi. Yalnız Cebeci kampüsünde eğitim gören öğrencilerin değil üniversitenin farklı fakültelerinden de öğrencilerin de faydalandığı spor salonunun öğrencilere kapatılması öğrenciler arasında da tepkiye yol açtı.

Öğrenci grupları sosyal medyadan da karara tepki gösterdi

BASIN AÇIKLAMASI YAPAN ÖĞRENCİLERE SALDIRI

Karara tepki gösteren öğrenci grupları seslerini duyurmak için basın açıklaması yaptı. Tepkilerini dile getiren öğrenciler ülkücü oldukları belirlenen grupların saldırısına uğradı.

Ülkücü oldukları iddia edilen öğrenci grubunun tepkisiyle karşılaşan öğrenciler açıklama yapmaya devam etse de okul içindeki kargaşa saniye saniye kayda alındı.

"MÜŞTERİ DEĞİL ÖĞRENCİYİZ"

Saldırılar sürse de öğrenciler açıklama yaptı. Açıklamada, “Cebeci Spor salonu bizimdir müşteri değil öğrenciyiz” pankartı açıldı. Yapılan açıklamada özelleştirme politikalarına boyun eğmeyeceğiz denildi.

Öğrenciler saldırıya ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.