Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nin 12 aylık yemek hizmet alımı ihalesi 10 Şubat’ta gerçekleştirildi. Sabah, öğle ve akşam yemeklerinin hazırlanması, dağıtımı ve servis sonrası hizmetleri kapsayan ihalenin sonucunun hala açıklanmamış olması soru işaretlerine neden oldu.

100 MİLYONLUK İHALEDE ŞARTNAME KRİZİ

Toplamda 590 bin öğünü kapsayan ihale; 157 bin kahvaltı ile 433 bin öğle ve akşam yemeğini içeriyor. Kamu kaynaklarından karşılanacak ve 100 milyon liranın üzerinde olduğu belirtilen ihalenin sonucu, üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen kamuoyuyla paylaşılmadı. İddialara göre ihale sürecinde yayımlanan teknik şartnamede dikkat çeken değişiklikler yapıldı. 9 Ocak’ta yayımlanan şartnamenin, 26 Ocak itibarıyla birçok kez revize edildiği ve bu değişikliklerin belirli bir firmaya avantaj sağladığı öne sürüldü.

İHALEDE BELİRSİZLİK ALARMI

İhale sürecinde yapılan değişikliklerin şeffaflık ilkesine aykırı olduğu yönündeki eleştiriler sürerken, ihale sonucunun açıklanmaması da tartışmaları büyüttü. Sürece ilişkin iddialar kapsamında ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatılabileceği ileri sürülüyor.