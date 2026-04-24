Bankacılık sektöründe dijitalleşmenin etkisiyle fiziksel şubelere olan ihtiyaç her geçen gün azalıyor.

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Santander, bu değişim doğrultusunda radikal bir adım atarak Birleşik Krallık genelindeki şube ağını küçültme kararı aldı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, müşteri işlemlerinin %96'sının artık dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi, şubelerin kapatılmasındaki en temel etken olarak gösteriliyor.

BANKA ŞUBELERİNİ KADEMELİ OLARAK KAPATACAK

Daily Express'te yer alan habere göre, banka, yılın ilk aylarında duyurduğu kapatma planını kademeli olarak hayata geçiriyor. Süreç, Nisan ayının son günlerinde başlayacak olan 13 şubelik ilk dalga ile başlayacak. Ardından Mayıs ayının ilk üç haftasında 27 şube daha kalıcı olarak faaliyetlerini sonlandıracak.

Nisan ayı sonunda kapanacak şubeler:

28 Nisan: Berwick-upon-Tweed, Boston, Evesham, Mold, Ramsgate, Woking.

29 Nisan: Bangor, Bridgwater, Kirkintilloch, Melton Mowbray, Newbury, Scunthorpe, Tonbridge.

Mayıs ayında kapanacak şubeler

Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan 27 şubelik operasyon, ayın geneline yayılmış durumda. İşte Mayıs ayında kapılarını kapatacak şubelerin haftalık takvimi: