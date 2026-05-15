Küresel piyasalarda gözler güvenli liman altına çevrildi. ANZ Group tarafından yayımlanan son analizde, Orta Doğu’da tırmanan çatışmaların ekonomik büyümeyi baskılayacağı ve bu durumun para politikalarında köklü değişimlere yol açacağı belirtildi. Kurum, ons altın fiyatlarının 2027 yılının ortalarına kadar 6 bin dolar seviyesine tırmanabileceğini açıkladı.

KIYMETLİ METALLER İÇİN 12 AYLIK SENARYO

Soni Kumari ve Daniel Hynes liderliğindeki analist ekibi, altın fiyatlarının önümüzdeki bir yıllık süreçte üç temel aşamadan geçeceğini öngördü. 15 Mayıs tarihli raporda 3 senaryo bulunuyor.

Birinci senaryoda artan petrol fiyatlarının enflasyonu tetiklemesi bekleniyor. Bu durumda Fed eylül ayına kadar faizleri sabit tutarak temkinli kalacak ve bu da kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturacak.

İkinci senaryoda yine enerji krizi sanayi faaliyetlerini ve tüketici harcamalarını zayıflatacak ve küresel büyümeyi olumsuz etkileyecek.

Üçüncü senaryoda ise yavaşlayan ekonomi karşısında merkez bankaları faiz indirimlerine ve gevşek para politikalarına yönelerek altını destekleyecek.

FİYAT TAHMİNLERİ REVİZE EDİLDİ

ANZ, kısa vadede altının ons başına 4 bin 500 dolar seviyelerinde destek bulacağını öngörüyor. Analistler, yaşanabilecek geri çekilmelerin yatırımcılar için "yeni pozisyon oluşturma fırsatı" sunduğuna dikkat çekiyor. Kurum, yıl sonu beklentisini ise 5 bin 800 dolardan 5 bin 600 dolara çekti. Daha önce 2027 başı olarak işaret edilen 6 bin dolar hedefi ise 2027 yılının ortası olarak güncellendi.

Güncel kurla (45,55 TL) birlikte bankanın öngördüğü gibi bu senaryoda 1 gram altın yaklaşık 8.201,92 TL seviyesine ulaşır. Öte yandan TCMB'nin bugün açıkladığı piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonunda dolar kuru 51,57 TL olursa gram altın 9.285,91 TL seviyesine yükselecek.

"ALTININ SİGORTA ROLÜ GÜÇLENİYOR"

Raporda, altının sadece ekonomik değil jeopolitik bir kalkan olduğu vurgulandı. Analiz notunda şu ifadelere yer verildi:

“Kötüleşen mali dengeler, ABD dolarından uzaklaşarak portföy çeşitlendirme çabaları ve jeopolitik belirsizlikler, altının sigorta rolünü pekiştirecektir. Ayrıca Orta Doğu'daki istikrarsızlık nedeniyle merkez bankalarının stratejik altın rezervlerini artırmaya devam etmesini bekliyoruz.”