ABD merkezli dev fast food zincirinin en büyük franchise ortağı ARC Burger, mahkemeye Chapter 7 iflas başvurusunda bulundu. Bu karar, ana şirketin ödenmeyen 6,5 milyon dolarlık borç nedeniyle açtığı davanın ardından kesinleşti. Dokuz eyalette faaliyet gösteren 77 restoranın kapısına kilit vurulurken, şirketin varlıklarının toplam borcun sadece küçük bir kısmını karşıladığı açıklandı.

29 MİLYON DOLARLIK BORÇ KRİZİ

Mahkeme kayıtlarına göre şirketin 10 bine yakın alacaklıya 29 milyon doların üzerinde borcu bulunuyor. Buna karşılık işletmenin toplam varlıklarının 1 milyon doları geçmediği saptandı. Başvurulan Chapter 7 statüsü, şirketin kurtarılmasını değil, tüm varlıklarının satılarak tamamen tasfiye edilmesini kapsıyor.

ANA ŞİRKETLE HUKUKİ SAVAŞ

İflas süreci, Hardee’s ana yönetiminin Kasım 2025'te başlattığı yasal hamleyle ivme kazandı. Franchise sözleşmelerindeki ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen ARC Burger’in anlaşmaları Eylül ayında feshedilmişti. Uzlaşma görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve borcun katlanarak artması üzerine operasyonlar tamamen durduruldu.

77 şubelik operasyonun durmasının ardından ana şirket yönetimi devreye girdi. Kapanan restoranların önemli bir kısmının Hardee’s tarafından devralınarak yeniden açılması hedefleniyor. Mevcut planlama dahilinde 40’tan fazla şubenin tekrar faaliyete geçirilmesi öngörülürken, bu restoranların 20’den fazlasında hizmet yeniden başladı.