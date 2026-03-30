Tunç Şatıroğlu, döviz kurlarındaki baskılanma ve olası devalüasyon beklentilerine dair sosyal medya üzerinden değerlendirme yaptı.

Devalüasyonun yerel paranın değerinin kasıtlı olarak düşürülmesi olduğunu hatırlatan Şatıroğlu, Türkiye'de durumun farklı işlediğini belirtti.

Şatıroğlu, mevcut durumda TL'nin değer kaybetmesi için ekstra bir devalüasyon kararına ihtiyaç duyulmadığını ifade ederek, "Sadece müdahale etmeyi bıraksalar yerel paranın değeri zaten düşecek. Yani devalüasyon yapmaya gerek bile kalmayacak" dedi.

SERBEST KUR REJİİMİ

Stratejiste göre Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte olduğu sürecin temel anahtarı serbest kur rejimi. Kura yönelik sürekli müdahalelerin sürdürülebilir olmadığını ifade eden Şatıroğlu, olağanüstü dönemler (savaş vb.) haricinde müdahalenin zararlarına değindi.

Süregelen müdahalelerin bir noktada ekonomiyi tıkadığını belirten uzman isim, "Bu duruma zaten yıllardan beri müdahale ederken düştüyseniz yapacak bir şey yok. Şapa oturmuşsunuz bir kere" diyerek ekonomi yönetimine eleştiride bulundu.

ÇÖZÜM İÇİN IMF REÇETESİ

Çözüm önerilerini de sıralayan Şatıroğlu, izlenmesi gereken yolu şu şekilde özetledi:

"IMF'nin dediği gibi erken faiz indirimlerini geri alacaksınız. Sonra da fırtınanın dinmesini bekleyeceksiniz. Fırtına dindikten sonra sonra da kura müdahaleyi bitireceksiniz. Doğrusu budur."