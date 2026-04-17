Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükseldi.

Sözcü TV'de Öğle Bülteni programına bağlanan Prof. Zeynep Ökten, Merkez Bankası'nın yayımladığı piyasa katılımcı anketi verilerini yorumladı. Ökten, piyasanın enflasyon beklentisinin yüzde 27,5'e yükseldiğini belirterek, piyasa beklenti anketlerinin çok daha iyimser anketler olduğunu, dolayısıyla onlarda bile yukarı yönlü çıkış varsa sene sonu enflasyonunun yüzde 30'larda gelmesinin beklenebileceğini ifade etti. Ökten ayrıca Türkiye'de enflasyonun sene sonunda yükselebileceğini belirterek, ücretli kesim için ara zammın olması gerektiğini dile getirdi.

KÜRESEL BELİRSİZLİK VE ENFLASYONUN ETKİLERİ

Mevcut durumlar için belirsizliğin hala devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Zeynep Ökten, ABD Başkanı Trump'ın belirsiz açıklamalarının dünya ekonomilerini etkilediğini dile getirdi. Ülke olarak bu savaşa yüksek enflasyonla dahil olduğumuzu vurgulayan Ökten, küresel enflasyona bakıldığında en çok etkilenen ülkelerden biri olduğumuzu, bu yüzden düşük enflasyon umudunu bu sene de rafa kaldırdığımızı söyledi.

TARIMSAL MALİYETLER VE GIDA FİYATLARINDA ZAM RİSKİ

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla gübrenin ham maddesi olan azotun geçişinin azaldığını ifade eden Prof. Dr. Zeynep Ökten, diğer taraftan ulaşım maliyetlerinin artışının tarımsal ürünlerdeki fiyatı artırdığını belirtti. Gıda fiyatlarında yaz döneminde düşüş görülemeyeceğini söyleyen Ökten, buna karşın sert bir yükselişin de olmayacağını ekledi.

SEÇİM EKONOMİSİ VE REZERVLERDEKİ DURUM

Gelecek seneyi seçim ekonomisine geçiş olur diye düşündüklerini ancak şu an bunun zor göründüğünü ifade eden Prof. Dr. Zeynep Ökten, rezervlerin çok oynak durumda olduğunu belirtti. Savaştan bu yana geçen hafta cumaya kadar ciddi erime görüldüğünü ancak geçen hafta cumadan itibaren hafif toparlanma olduğunu söyleyen Ökten, fakat gündemin çok belirsiz olduğunu ve bu belirsizlik içinde bunun ne kadar sürdürüleceğinin bilinmediğini dile getirdi.

ARA ZAM VE REFAH KAYBININ TELAFİSİ

Ücretli kesimin ve emeklinin hayatının zorlaştığını söyleyen Prof. Dr. Zeynep Ökten, ara zammın oluşması gerektiğini ifade ederek, refah kaybını bir şekilde telafi etmek gerektiğini, o yüzden sabit ücretli kesim için ara zammın gerekli olduğunu vurguladı.