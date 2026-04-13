Fransız çimento firması Lafarge, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetlerinde terör örgütü IŞİD'i finanse etmekten suçlu bulundu.

Paris Ceza Mahkemesi, tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı davada kararını açıkladı. Davanın hakimi Isabelle Prevost-Desprez Lafarge'ın o dönem Suriye'de faaliyetlerine devam ederek, 'bir seçim' yaptığını kaydetti.

Fransız firmasından terör örgütlerine 'güvenlik ödemeleri' adı altında ödeme yapılmasına Eylül 2012'de bir toplantı sırasında karar verildiğine dikkat çeken hakim, firmanın IŞİD dahil bölgedeki 3 silahlı örgüte 5,6 milyon euroya varan ödeme yaptığını söyledi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ FİNANSE ETMEKTEN SUÇLU BULUNDU

Çimento firması Lafarge ve 8 kişinin, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" suçlu olduğuna hükmedildi.

SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Lafarge, New York Brooklyn'deki federal mahkemede, Suriye'deki fabrikasını çalışır halde tutabilmek için terör örgütlerine ödeme yaptığını ve terörizmi finanse ettiğini itiraf etmişti.