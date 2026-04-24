Olay, 21 Nisan Salı günü Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki çalışan R.H.T., iş çıkışı evine gitmek için servis şoförü Ş.S. ile birlikte yola çıktı. TUTUKLANDI Genç kadın, şoförün kendisini kendi ikametine götürdüğünü ve burada cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan R.H.T.’nin başvurusu üzerine ekipler şüpheli Ş.S.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. HAMBURGER FİRMASINDA SERVİS ŞOFÖRÜ Şüpheli Ş.S.’nin suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, eşinden ayrıldığı, tek başına yaşadığı ve söz konusu hamburger firmasında servis şoförü olarak çalıştığı belirtildi.

