Air India, çarşamba günü yaptığı açıklamada, haziran ve ağustos ayları arasında birçok uluslararası rotada uçuşlarını geçici olarak azaltacağını bildirdi. Şirket, bu kararın gerekçesi olarak belirli bölgelerdeki hava sahası kısıtlamalarını ve rekor seviyelere ulaşan jet yakıtı fiyatlarını gösterdi.

İran-İsrail eksenli gerilim ve çatışmalar, bölgedeki hava sahalarının kapanmasına ve uçakların daha uzun rotaları kullanmak zorunda kalmasına neden oldu. Bu durum, küresel çapta yakıt maliyetlerinde yaşanan sert artışla birleşince, dünya genelinde faaliyet gösteren havayolu şirketleri üzerindeki baskıyı artırdı.

ZARAR GİDEREK ARTIYOR

Singapur Hava Yolları'nın (Singapore Airlines) yaklaşık %25 hissesine sahip olduğu, geri kalanının ise Tata Sons bünyesinde bulunduğu Air India; çatışmalardan kaynaklanan operasyonel aksaklıklar ve artan giderlerle mücadele ediyor. Şirketin yaşadığı bu zorluklar, nükleer silaha sahip komşusu Pakistan'ın geçen yıl askeri gerilimler nedeniyle Hindistan havayolu şirketlerine uyguladığı hava sahası yasağıyla daha da karmaşık bir hal aldı.

YÖNETİMDE BAYRAK DEĞİŞİMİ

Şirketteki mali kayıplar ve denetim baskıları, üst düzey istifaları da beraberinde getirdi. Yeni Zelandalı CEO Campbell Wilson, nisan ayında görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Reuters'ın haberine göre, Wilson'ın yerine geçmesi beklenen isimler arasında Singapur Hava Yolları yöneticisi Vinod Kannan ve Air India Ticari Birim Başkanı Nipun Aggarwal ön plana çıkıyor.

İPTAL EDİLEN VE SEFER SAYISI DÜŞÜRÜLEN UÇUŞLAR

Kısıtlamalar kapsamında Air India, Delhi-Chicago ve Mumbai-New York rotalarındaki uçuşlarını geçici olarak askıya alacak. Avrupa ağında ise Delhi’den Paris, Milano ve Roma’ya yapılan seferlerin sıklığı azaltılacak. Asya pazarında ise Delhi-Şanghay arasındaki uçuşlar durduruldu.

Havayolu şirketi, her ay 1.200'den fazla uluslararası uçuşu sürdürmeye devam edeceğini ve koşullar düzeldiğinde tam kapasite operasyonlara geri dönmek için çalışacaklarını belirtti. Ancak açıklamada, aksaklıkların devam etmesi durumunda uçuş ağında yeni düzenlemelere gidilebileceği uyarısında bulunuldu.