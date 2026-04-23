Başsavcılığın 08.04.2026 tarihli kararıyla aklanan Epözdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine yönelik isnatların "hukuk garabeti" ve "iftira" olduğunu belirtti. Kararın ardından "Adalet tecelli etti" diyen Epözdemir, daha önce aynı konuda verilmiş bir "soruşturmaya yer olmadığı" kararı bulunmasına rağmen gözaltına alınmasını eleştirdi.

"İtibar Suikastına Maruz Kaldım"

Soruşturma sürecinde 4 gün gözaltında kaldığını ve bu süreçte organize troll grupları tarafından hedef gösterildiğini belirten ünlü hukukçu, yaşananların ailesi üzerinde ağır tahribat yarattığını ifade etti.