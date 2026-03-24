21 Mart gecesi Bodrum Yalıkavak Marina'da bir lüks yatta başlayan yangın, kısa sürede demirli haldeki motoryatlara sıçradı.



7 lüks yatın tamamen battığı, bir yatın ise büyük hasar aldığı yangın saatler sonra kontrol altına alınırken, felaketten geriye 150 milyon euroya yaklaşan maddi hasar kaldı. Yangında küle dönen yatlardan bazılarının Arap şeyhleri ile Rus oligarklara ait olduğu öğrenilirken, ünlü iş insanı Ozan Şer'in yaklaşık 25 milyon dolar değerindeki (1,1 milyar TL) 'Cher' adlı motoryatın da denize battığı ortaya çıktı.



İŞ İNSANI KÖTÜ HABERİ LONDRA'DA ALDI



Ramazan Bayramı nedeniyle Londra'da eğitim gören oğullarını ziyaret etmek için yurt dışında bulunan Ozan Şer, yangın haberini telefonla öğrendi.



Sabah'ta yer alan habere göre, kötü haberi alır almaz Türkiye'ye dönen Şer, sahibi olduğu 'Cher' adlı lüks yatın tamamen küle döndüğünü gördü. Yanan yatlardan bir diğerinin ise Türk sinemasının efsane ismi Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent'e ait olduğu öğrenildi.



AZİZ YILDIRIM'IN YATI KIL PAYI KURTULDU



Yalıkavak Marina'da hızla yayılan yangın, Aziz Yıldırım'ın Lady Yaz isimli yatına yalnızca bir yat kala söndürüldü. Demet Sabancı Çetindoğan'ın 'Desiree Bleue' adlı lüks yatı da yangından şans eseri kurtulanlar arasında yer aldı.