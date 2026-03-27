Brezilyalı Monniky Fraga, sosyal medyada fenomen olmak için akıl almaz bir plan yaptı. Kendi ve kocasının başına gelenleri gasp süsü vererek videoya çekip paylaşan Fraga, kısa sürede on binlerce takipçi kazandı.

TAKİPÇİ KAZANMAK UĞRUNA HER ŞEYİ GÖZE ALMIŞ

Sosyal medyada fenomen olmak isteyen 2 çocuk annesi Brezilyalı Monniky Fraga, 3 adam kiraladı. Fraga, onlardan kendisini ve her şeyden habersiz kocasını kaçırıp dövmelerini istedi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA SUÇLANDI

Gasp süsü vermek için değerli eşyaları da çalınan Fraga, olayı anlattığı videoları sayesinde gündem olup on binlerce takipçi kazandı. Ancak polisin soruşturması gerçeği ortaya çıkarınca Fraga 'adaleti yanıltma' ve 'polisin vaktini harcama' suçlarıyla gözaltına alındı.

Sosyal medya planı, beklediği üne değil, hukuki sorunlara yol açtı.