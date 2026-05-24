Duyurulduğu ilk günden bu yana serinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla beklenen Black Flag Resynced projesi, yayınlanan son fragmanı ve ön gösterimlerinin ardından oyuncuların sert eleştirilerinin hedefi oldu. Karayip korsanlarının acımasız ve özgür dünyasını yeniden modern grafiklerle buluşturmayı vadeden yapım, ana karakterlerden Anne Bonny’nin tasarımında yapılan radikal değişiklikler nedeniyle daha çıkış yapmadan büyük bir "sansür" tartışmasının fitilini ateşledi.

DEKOLTELER KAPATILDI

Oyun topluluğunun en çok ses yükselttiği nokta, tarihi kadın korsan Anne Bonny’nin kıyafetlerinin ve genel karakter tasarımının, orijinal oyundaki ikonik dekolteli ve cesur çizgilerinden uzaklaştırılarak çok daha kapalı, sade ve "güvenli" bir tarza büründürülmesi oldu. Modern yeniden yapım (remake) projelerinde karakterlerin günümüz toplumsal standartlarına göre revize edilmesi son yıllarda sıkça karşılaşılan bir durum olsa da, kemikleşmiş Black Flag hayranları bu hamleye sert tepki gösterdi.

Oyuncular, korsanlık atmosferinin vahşi ve kuralsız doğasını yansıtan orijinal tasarımların korunması gerektiğini, yapılan bu müdahalenin oyunun ruhuna zarar verdiğini savunuyor.

TEKNİK AÇIDAN ZAYIF

Oyun dünyasında büyüyen bu tartışma dalgası sadece kıyafet ve göğüs sansürü iddialarıyla da sınırlı kalmadı. Ön gösterimleri detaylıca inceleyen oyuncular, karakter üzerindeki aksesuarların, kumaş detaylarının ve genel kaplama kalitesinin yeni nesil bir remake projesinden beklenen bütçeyi ve özeni yansıtmadığını dile getiriyor.