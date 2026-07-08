Kızılcık Şerbeti’nde ‘Işıl’ karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında Kadıköy'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Maymun ısırığı şüphesi gündeme gelse de kesin sonuç için otopsi sonucu bekleniyordu. ECE İRTEM NEDEN ÖLDÜ? Genç yaşta hayatını kaybeden 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem’in ölüm sebebinin alkol zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı. İrtem’in ölümünün alkol (etil alkol) zehirlenmesi neticesinde meydana geldiği öğrenildi. Alınan örneklerde de herhangi bir uçucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde saptanmadığı öğrenildi.

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