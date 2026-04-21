Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından şiddete uğradığını öne sürerek yardım istedi. Asyalı, yaşadığı olayların ardından hem kendisinin hem de babası Ümit Asyalı’nın darbedildiğini belirtti. Oyuncu, babasının kanlar içindeki elini paylaşarak destek çağrısında bulundu. Ayrıca eşinin yalnızca şiddetle değil, farklı olaylarla da aileyi hedef aldığını iddia etti.

Yıldız Asyalı, yaptığı açıklamada sürekli savcılık, polis ve jandarma ile iletişim halinde olduğunu söyledi. Ancak yaşanan olayların devam ettiğini ifade ederek, “Bu adamı kimse engelleyemiyor. Can güvenliğimiz yok” dedi. Asyalı’nın açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

1 YIL OLMADI

Yıldız Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlenmişti. Evliliğini sosyal medya hesabından “Evlendik” notuyla duyuran Asyalı, daha sonra ayrılık sürecine girdi. Bu süreçte yaşanan olaylar sosyal medyada da gündem oldu.

KARŞILIKLI İDDİALAR

Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda darp edildiğini iddia ederek fotoğraflar yayımladı ve “Kocam tarafından darbedildim” ifadesini kullandı. Canlı yayınlara katılan oyuncu, yüzünde ve vücudunda darp izleri olduğunu gösterdi. Eşinin agresif davrandığını ve kendisini sürekli suçladığını öne sürdü.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Yıldız Asyalı, uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak aynı evde yaşamaya devam ettiklerini ifade etti. Eşinin çevresindeki kişilere de hakaret ve bağırma olayları yaşandığını iddia etti. Mustafa Semih Demirci ise canlı yayına bağlanarak iddiaları reddetti ve Asyalı’nın kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Demirci, Asyalı’nın tedavi görmesi gerektiğini de iddia etti.

Yaşanan karşılıklı iddialar kamuoyunda geniş yer bulurken, Yıldız Asyalı’nın süreci hukuki mercilerle sürdürdüğü belirtildi. Oyuncu, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.