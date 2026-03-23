Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak’ta Ağaoğlu 1453 Konutları’nda 16. kattan düşen Erol Köse yaşamını yitirdi. Köse'nin vefatıyla ilgili incelemeler devam ediyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol Köse’nin ölümüne ilişkin resen soruşturma başlattı.

OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu, yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse, Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan ve Ferhat Güzel gibi isimlerin ilk albümlerine imza atan önemli bir yapımcıydı.

Asker emeklisi Abdülkadir Köse ile Zülfiye Köse’nin çocuğu olarak Elazığ’da dünyaya gelen Köse, altı yaşında ailesiyle birlikte Ankara’ya taşındı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördüğü dönemde tesadüf eseri müzik ve sahne dünyasına adım attı.

Üniversitenin ilk yıllarında, derslerin kendisine kolay gelmesi üzerine bir arkadaşıyla birlikte dans kursuna başlayan Köse, burada Erşan Başbuğ ile tanıştı. Başbuğ’un yönlendirmesiyle sahne dünyasına adım atan Köse, kısa sürede dikkat çekti.

KOMEDİ DANS ÜÇLÜSÜYLE TANINDI

Köse, Hakan Rullas ve Murat Akkaya ile birlikte “Komedi Dans Üçlüsü”nü kurdu. Grup, farklı şarkılardan bölümleri birleştirerek hazırladıkları dans şovlarıyla kısa sürede ilgi gördü.

TRT ekranlarında yayınlanan performanslarının ardından popülerlik kazanan grup, İstanbul gazinolarının da dikkatini çekti. Grup üyeleri İstanbul’a taşınarak sahne almaya başladı. Yaklaşık sekiz yıl aktif kalan Komedi Dans Üçlüsü, daha sonra dağıldı.

ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞTI

Grubun dağılmasının ardından Erol Köse, yapımcılık kariyerine ağırlık verdi. 2000’li yıllarda müzik sektöründe önemli projelere imza atan Köse, Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi birçok ünlü isimle çalıştı.

Müzik dünyasında pek çok sanatçının kariyerinde önemli rol oynayan Köse, sektördeki etkili isimlerden biri olarak anıldı.

BİR KIZI BULUNUYOR

Erol Köse’nin ilk evliliğinden Dijan Nazlan adında bir kızı bulunmaktadır.