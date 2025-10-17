Son günlerde hastanelerin acil servislerinde ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, eklem ve kas ağrısı şikayetleriyle başvuran hasta sayısında belirgin bir artış yaşandı.

Dr. Atakan, havaların soğumasıyla kapalı alanlarda geçirilen sürenin uzadığını, bunun da solunum yolu hastalıklarının yayılmasını kolaylaştırdığını söyledi.

“Yeni Covid varyantı sırt ağrısı yapıyor, bulaş oranı yüksek”

Dr. Atakan, yeni varyantlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Yine Covid varyantlarını görüyoruz. Hastalar çok yoğun geliyor. Bu yılki varyantlarda bulantı ve ishal belirtileri de eklendi. Araştırmalara göre vakaların yüzde 90’ında Covid pozitif sonuçlar alınıyor. Yeni varyantlar, önceki virüslere göre daha şiddetli sırt ağrılarına neden olabiliyor. Bağışıklığı güçlü olanlar hastalığı daha hafif atlatıyor. Okullarda ise çocuklar virüsü kolayca yayabiliyor. Kasım ve aralık aylarında vaka sayılarında zirve bekliyoruz; mart-nisan döneminde ise düşüş başlayabilir.”

Dr. Atakan, grip aşısının önemine de değinerek, özellikle risk gruplarında, gebelerde, çocuklarda ve yaşlılarda aşı yapılması gerektiğini vurguladı.

“Aşı karşıtlığı nedeniyle unutulan hastalıklar geri dönüyor”

Dr. Atakan, yanlış bilgiler nedeniyle aşı karşıtlığının arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Grip aşısı yüzde 50-70 oranında koruma sağlıyor. Aşı hastalığı tamamen önlemese bile zatürre, yoğun bakım yatışı ve ölüm riskini ciddi oranda azaltıyor. Ne yazık ki sosyal medyada yayılan aşı karşıtı söylemler nedeniyle çocukluk aşılamaları aksıyor. Bu yüzden kızamık ve tetanoz gibi hastalıklar yeniden görülmeye başladı. Devletin bu konuda ciddi tedbirler alması, yanlış bilgi yayan kişilere yaptırım uygulanması gerekiyor.”

“Antibiyotik ağrı kesici gibi kullanılmamalı”

Viral enfeksiyonlarda yanlış antibiyotik kullanımına da değinen Dr. Atakan, şu uyarılarda bulundu:

“Antibiyotik, viral hastalıklarda etkili değildir. Gereksiz kullanımı vücudun doğal florasını bozarak başka hastalıklara yol açar. Tuzlu suyla gargara yapmak bile virüsün yayılmasını azaltabilir. Artık antibiyotik neredeyse ağrı kesici gibi kullanılmaya başlandı. Bu çok tehlikeli bir alışkanlık. Vatandaşlarımızın bilimsel kaynaklara güvenmesi, sağlık profesyonellerinden bilgi alması gerekiyor. Aşı karşıtlarının sözlerine kulak asılmamalı.”