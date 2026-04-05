Yeraltı dizisinde hayat verdiği “Bozo” karakteriyle dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu, bu kez oyunculuğu dışında yaptığı sürpriz bir hamleyle gündeme geldi. Ünlü isim, İspanya Barcelona'da açtığı kahvaltıcıyla konuşuluyor.

''BACON YERİNE SUCUK''

Türk mutfağına ait bazı tatları İspanya'yla buluşturan Kaygılaroğlu, özellikle kahvaltı kültürüne getirdiği farklı dokunuşlarla dikkat çekiyor. Avrupalıların alışık olduğu ekmek üstü sunumları Türk lezzetleriyle birleştirdiklerini söyleyen oyuncu, “Bacon yerine sucuk koyduk” diyerek menüdeki değişiklikleri anlattı.

ÇILBIR'A YOĞUN TALEP

Mekânda çılbır gibi geleneksel lezzetlerin de yer aldığını belirten Kaygılaroğlu, İspanyolların bu tatlara büyük ilgi gösterdiğini ifade etti: “En çok çılbır yiyorlar, şu an çok revaçta.”

Fatih Altaylı'nın programında yeni girişim sürecini de anlatan ünlü oyuncu, bu işe tek başına değil, alanında yetenekli arkadaşlarıyla birlikte başladığını vurguladı. “Bizim Türkiye’de sevdiğimiz şeyleri onların sunumuyla birleştirdik. Bu işleri yapan çok sevdiğim bir dostum var, hep birlikte sıfırdan başladık ve büyüdük” sözleriyle yeni mesleğine dair detayları paylaştı.





