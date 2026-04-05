Orta Doğu’daki savaş, reel sektörün hem hammadde fiyatlarındaki yükseliş ile yaşadığı belirsizliğin artmasına hem de finansman kanallarındaki ‘sıkı duruş’ ile daha da köşeye sıkışmasına neden oldu. Üretime adeta savaş gölgesi düşerken, bazı plastik tesislerinin vardiya sayısını düşürdüğü, küçülme kararlarının masada durduğu belirtildi. Savaşın etkileri ile birçok farklı sektörlerde istihdam kayıplarının yaşanması bekleniyor.

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, Körfez ülkelerinin mobilya, kağıt ve orman ürünleri için ihracattaki payının yüzde 25’i bulduğunu anımsattı. Güleç, “Savaş üretimimizi, ihracatımızı etkiledi, maliyetleri katladı. Hammadde fiyatlarındaki artış bazı kalemlerde yüzde 50’yi aştı” diye konuştu. “Savaş nedeniyle ticarete pandemiden daha beter bir dönem yaşıyoruz” ifadelerini kulanan Güleç, kapasite kullanım oranlarının düştüğünü aktardı. Güleç, “Üretimde, ihracatta başarılara imza atan bir firmanın sahibi, ‘Ağlayarak ömrümde ilk kez 30 kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldım’ dedi. Savaşın etkisi ne yazık ki istihdama yansır” dedi.

‘VARDİYALAR AZALDI’

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Burak Önder de plastikte bazı hammaddelerde fiyat artışlarının yüzde 100’ü bulduğunu belirtti. “Üretici, zaten 2-3 yıldır enflasyonla mücadele programı nedeniyle keyifsizdi” açıklamasını yapan Önder, “Plastikte hammadde fiyatları artınca bazı firmalar erken bayram tatiline çıktı. Bazı fabrikalarda vardiyalar azalmaya başladı” diye konuştu.

Savaşın yarattığı maliyet artışları ile birlikte bazı sektörlerde istihdam çıkışlarının gündeme gelebileceğini belirten Burak Önder, bunun domino etkisi ile farklı sektörlerdeki bazı firmaları küçülmeye itebileceğini öngördü.

‘Çalışanlar için zorunlu izin gündeme gelebilir’

Tahsilatların zorlaştığını, savaşın etkisi ile özellikle KOBİ’lerde istihdam kayıplarının hızlanacağını belirten İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, “Dezenflasyon süreci şu anda işlemiyor” diyerek finansman sorunu için çözümler geliştirilmesini istedi. Önel, “Savaşın başlamasından bu yana üyelerimizden bazıları üretimi yarı yarıya durdurdu. Yakında farklı sektörlerde çalışana, zorunlu bir iki hafta izin kullan teklifleri gidebilir” uyarısında bulunarak, olası istihdam kayıplarına dikkat çekti.