Ürik asit, vücudumuzun yiyecek ve içeceklerdeki pürin adı verilen kimyasalları parçalaması sonucu oluşan bir atık üründür. Ürik asidin fazlası kanımızda çözünüp, böbreklerimzden geçer ve idrar yoluyla vücudumuzdan atılır. Ürik asit yüksekliğiİ (hiperürisemi) ise vücutta çok fazla ürik asit kalmasıyla ortaya çıkar.

Her 5 kişiden birinde görülen bu sorunun sessizce ilerlediğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk ‘’Zamanla vücutta birikirse sağlığa kalıcı zararlar verebilir’’ dedi ve bu konuda bilinmesi gerekenleri şöyle açıkladı:

Hangi sorunlara neden olabilir?

Ürik asit seviyeleriniz biraz yüksekse bile hiperürisemi işaretidir. Zamanla, kanınızdaki ürik asit birikimi vücutta ağrılara ve hasara neden olabilir. Kontrol altına alınmadığı takdirde; eklemlere, kemiklere, tendonlara zarar verebilir.

Hastalıklarla ilişkisi nedir?

Araştırmalar ayrıca yüksek ürik asit seviyelerinin böbrek, gut, kalp hastalıkları, karaciğer yağlanması, yüksek tansiyon ve diyabetle ilişkili olduğunu göstermektedir.

Sebepleri

Vücut pürinleri parçaladıktan sonra ürik asit üretir. Pürinler doğal olarak bulunur ve küçük miktarlarda zararlı değildir. Ancak düzenli olarak yüksek pürinli yiyecekler tüketmek, zamanla ürik asit seviyenizi yüksel-tebilir. Yüksek pürin içeren yiyecek ve içecekler şunlardır:

-Bezelye, mercimek, fasulye, ıspanak, mantar ve kuşkonmaz.

-Karaciğer gibi sakatatlar.

-Yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren yiyecek ve içecekler.

-Deniz ürünleri (somon, karides, sardalya gibi)

-Kırmızı et.

-Alkol kullanımı n Tansiyon ya da İdrar söktürücü gibi ilaçlar da ürik asit seviyesini artırabilir.

Gut nasıl ortaya çıkar?

Gut, sodyum ürat kristallerinin eklemlerde birikmesine ve çökmesine bağlı olarak gelişen bir eklem yangısı durumudur. Genellikle fazla protein ve alkol içeren bir yemek sonrası, gece sabaha karşı ortaya çıkar. Erkeklerde sıktır. Gutun ilk ve en önemli belirtisi çok ağrılı, akut başlangıçlı bir eklem krizidir.

BU İŞARETLERİ ÖNEMSEYİN

Hiperürisemi belirtileri nelerdir?

Ürik asit yüksekliği genellikle belirti vermez. Çoğu insan, ürik asit seviyeleri gut veya böbrek taşına neden olana kadar bu sorunu yaşadığını sahip olduğunu bilmez.

Eklemlerdeki gut belirtileri: Şiddetli ağrı, kızarıklık, sertlik, şişlik ve vücutta sıcaklık hissi. Ağrı en sık ayak başparmağında ortaya çıkar. Ayak başparmağı son derece ağrılı, şiş ve kızarıktır; elle dokunulduğunda bile müthiş ağrı vardır. Ayrıca diz, el bileği, el parmak eklemleri ve dizlerde akut atak ortaya çıkabilir. Ataklar; önceleri tek bir eklemde ortaya çıkarken, ilerleyen zamanlarda birden fazla eklemi tutma olasılığı artar. Her ürik asit yükseldiğinde gut atağı ortaya çıkmaz fakat gut hastalığı genellikle ürik asit yüksekliğinden sonra ortaya çıkar.

Böbrek taşı belirtileri ise şöyle sıralanabilir: Belde ya da belin yan tarafında ağrı, ağrıya eşlik eden mide bulantısı, kusma, ateş, idrarda kan, idrar yaparken ağrı, sık idrara çıkma.

En çok kimlerde görülür?

Ürik asit yüksekliği herkesi etkileyebilir. Ancak bazı kişilerde gelişme ihtimali daha yüksektir.

Erkekler, aşırı kilolu olanlar, alkol tüketenler, hipotiroid hastaları ve ailesinde ürik asit yüksekliği olanlar

risk altındadır.

Teşhisi zor değil

Ürik asit yüksekliği, basit bir kan testiyle kolaylıkla teşhis edilebilir.

Nelere dikkat edilmeli?

-Ürik asit yüksekliği metabolik bir hastalık olarak kabul edilmeli, kalori kısıtlanması yapılmalıdır.

-Şok diyet, hızlı kilo verme ve aşırı egzersizden kaçınılmalıdır.

-Aşırı hayvansal proteinden uzak durulmalıdır.

-Alkol tüketilmemelidir.

-Bol sıvı tüketilmelidir.

-Aspirin ve idrar söktürücü içeren tansiyon ilaçlarından uzak durulmalıdır.

-Sebze ve meyve tüketimi artırıl-malıdır (pürinden fakir olanlar)

En hızlı ne düşürür?

Ürik asit seviyenizi düşürmenin en hızlı yolu doktor tarafından önerilen reçeteli ilaçlar almaktır. Ayrıca portakal, çilek, brokoli gibi C vitamini açısından zengin besinler tüketin. Günde 1-2 fincan kahve için. Baklagiller, patates ve havuç gibi lif içeriği yüksek besinler tüketin. Günde en az 2 litre su için.