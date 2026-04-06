Uşak Belediyesi’nde Özkan Yalım’ın tutuklanmasının ardından başkanvekilliği seçimi yapıldı.

Oylamada CHP’nin adayı Hatice Özkan 18 oyla göreve seçildi.

AKP’nin adayı Şemsettin Karabulut ise 9 oyda kaldı.