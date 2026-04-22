

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.

Soruşturma dosyasında, Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, bazı iş ve işlemler karşılığında esnaftan rüşvet talep edildiği ve Uşakspor’a yardım ya da bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplandığı iddiaları yer aldı. Bu kapsamda Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Nisan’da Uşak, İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında siyasi parti temsilcileri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce 9 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.