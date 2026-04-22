Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Mayıs ayındaki seçim öncesinde Özbek, yarım kalan projeleri tamamlamayı ve yeni yatırımlarla kulübü ileri taşımayı hedefliyor. Hafriyat çalışmaları başlayan Aslantepe Vadisi’nin temel atma töreni yarın gerçekleştirilecek. A takımını taşıdığı Kemerburgaz Tesisleri’nde ikinci faz için geri sayım sürerken, Galatasaray Adası’ndaki restorasyon da bitme aşamasına geldi.

HER AÇIDAN İDDİALI HEDEFLER

Gayrimenkul projelerinde Riva ile başlayan süreç, kulübe büyük kazanç sağladı. Düşler Vadisi’nin ilk etabından yaklaşık 170 milyon Dolar gelir elde eden Cimbom, ikinci fazdan 230 milyon Dolar kâr hedefliyor. Bunun yanında Florya’ya kazma vurulacak, mağazacılık halka arz edilecek ve GS Cafe markası hayata geçirilecek. Özbek’in sportif hedefleri arasında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da var. Başkan her açıdan iddialı bir yol haritası çiziyor.