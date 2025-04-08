Hollanda'da futbol oynayan bir lise öğrencisi, dizinde yaşadığı bir sakatlık sonrası anestezi altında ortopedik bir operasyon geçirdi. Ameliyat başarılı geçti ancak genç, beklenmedik bir şekilde Amerikan aksanıyla İngilizce konuşarak uyandı ve kendisini ABD'nin Utah eyaletinde sandı.

O güne kadar İngilizceyi yalnızca okul derslerinde konuşan ve anadili Felemenkçe olan liseli genç artık Felemenkçeyi ne anlıyor ne de konuşabiliyordu... Hatta kendisine destek için orada bulunan ailesini bile tanıyamadı.

DAHA ÖNCE PSİKİYATRİK SEMPTOMU YOK

Daily Mail'de yer alan vakanın raporundaki detaylara göre gencin daha önce herhangi bir psikiyatrik sendromu ya da durumu açıklayacak bir ailevi hastalık geçmişi bulunmuyordu. Ameliyat sonrası saatlerce Felemenkçe konuşmaması üzerine sağlık personeli bir psikiyatri uzmanı çağırdı. Ancak yapılan bu incelemelerde de herhangi bir sonuca ulaşılamadı...

Ameliyattan yaklaşık 18 saat sonra genç tekrar Felemenkçeyi anlamaya başladı ancak hala sadece İngilizce konuşuyordu. Ana dili olan Felemenkçeyi konuşma becerisi ise ancak ertesi gün arkadaşlarının ziyaretiyle yavaş yavaş geri gelmeye başladı.

Operasyondan üç gün sonra taburcu edilen genç için doktorlar literatürde benzer vakaları araştırmaya başladı ve "yabancı dil sendromu" teşhisi kondu. Bu durum, kişinin anadilini bırakıp geçici olarak başka bir dili konuşmaya başlamasıyla tanımlanıyor.

YABANCI DİL SENDROMU NEDİR?

Yabancı Dil Sendromu (FLS) ve Yabancı Aksan Sendromu (FAS) bireylerin anadillerinden farklı bir dil ya da aksanla konuşmaya başlamasına neden olan nadir nörolojik bozukluklardır. Kişi gerçek bir dili konuşmuyor olsa bile konuşması yabancı bir aksanı andırabilir. Bu durumlar; konuşma hızı, tonlama, ses şiddeti, artikülasyon ve hece vurgularında değişikliklere yol açabilir.

Beyin tümörü; inme, ciddi kafa travması veya beyin kanaması gibi nedenlerle Broca alanı adı verilen konuşma merkezi zarar gördüğünde ortaya çıkabilir.

Bu sendrom ilk kez 1907 yılında Fransız nörolog Pierre Marie tarafından tanımlandı ve o zamandan bu zamana yalnızca 100 civarında vaka kayıt altına alındı.

DOKTORLAR NE DİYOR?

Doktorlar, raporlarında şu ifadelere yer verdi:

"Hastamız ameliyat sonrası ailesini tanıyamadığı ve kendisini ABD'de sandığını hatırlıyor. Nörolojik muayenede herhangi bir anormallik tespit edilmedi. EEG, beyin görüntüleme ya da psikolojik testler gereksiz görüldü ve hasta bir gün sonra taburcu edildi."

Taburculuğun üç hafta sonrasında yapılan takip muayenesinde genç, Felemenkçe konuşmada hiçbir sorun yaşamadığını belirtti. Duyularında bir değişiklik ya da ruh halinde bozulma da gözlemlenmedi. İki, beş ve onuncu aylarda yapılan kontrollerde de herhangi bir semptoma rastlanmadı...