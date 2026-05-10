Uzmanlara göre keşif, Nil Nehri ile Kızıldeniz arasındaki Atbai Çölü’nde gerçekleştirildi. Bölgenin savaş, zorlu iklim koşulları ve geniş arazi yapısı nedeniyle uzun yıllardır detaylı şekilde incelenemediği ifade ediliyor. Uydu görüntüleri sayesinde toplam 280 taş mezar yapısının belirlendiği, bunların 260’ının daha önce bilinmediği açıklandı.

SU KAYNAKLARINA YAKIN NOKTALARDA BULUNDU

Araştırmacılar, mezarların çoğunun dağ etekleri ve eski su kaynaklarına yakın bölgelerde yer aldığını belirtiyor. Bu durumun, bölgede yaşayan toplulukların hayvancılıkla geçindiğine dair önemli ipuçları sunduğu ifade ediliyor.

Taş yapılar dairesel duvarlarla çevrili mezar odalarından oluşuyor. Bazı mezarlarda sığır kalıntıları ve kaya resimleri bulunduğu da aktarıldı. Uzmanlar, sığırların bu topluluklar için yalnızca ekonomik değil aynı zamanda kültürel ve ritüel açıdan da büyük önem taşıdığını düşünüyor.

ÇÖLLEŞME MEDENİYETİN SONUNU GETİRMİŞ OLABİLİR

Bilim insanlarına göre bölgede binlerce yıl önce bugüne kıyasla çok daha nemli bir iklim bulunuyordu. Ancak zamanla yağışların azalması ve çölleşmenin artmasıyla birlikte toplulukların bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, keşfedilen mezarların Afrika’nın eski göçebe toplulukları hakkında önemli bilgiler sağlayabileceğini ve bölgede yeni arkeolojik çalışmaların devam edeceğini açıkladı.