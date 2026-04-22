Microsoft, oyun dünyasının en popüler abonelik servisi olan Xbox Game Pass fiyatlarında, yoğun kullanıcı tepkisi ve artan iptallerin ardından dikkat çekici bir indirime gitti. Özellikle Türkiye’deki oyuncuların erişilebilirlik şikayetlerini dikkate alan şirket, en üst paket olan Ultimate fiyatında ciddi bir geri çekilme yaşattı.

TEPKİLERİN ARDINDAN İNDİRİM GELDİ

Geçtiğimiz yıl yapılan keskin fiyat artışları sonrası dünya genelinde ve Türkiye özelinde pek çok kullanıcı aboneliğini sonlandırmıştı. Microsoft tarafı, bu kaybı durdurmak adına fiyat politikasını yeniden güncelledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Asha Sharma, Game Pass Ultimate’ın pek çok oyuncu için artık "ulaşılamaz" bir maliyete geldiğini kabul ederek, fiyat düzenlemesinin doğrudan kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda yapıldığını belirtti.

FİYATLAR DÜŞTÜ

Xbox Game Pass Ultimate, 799 TL'den 529 TL seviyesine çekildi, PC Game Pass, 449 TL'den 419 TL'ye düşürüldü. Premium ve Essential paketlerinin ise fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.