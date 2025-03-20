Katılımcılar sabah insanları (erken kalkanlar), akşam insanları (gece kuşları) ve ara tipler olarak sınıflandırıldı. Bulgulara göre, gece kuşları depresyon değerlendirme anketlerinde erken kalkanlara kıyasla ortalama iki puan daha yüksek skor elde etti.

Araştırma, gece geç saatlere kadar ayakta kalanların daha fazla alkol tükettiğini, uyku kalitesinin düşük olduğunu ve düşünceleri üzerinde daha sık kafa yorduklarını gösterdi. Bu faktörlerin depresyon riskini artırabileceği belirtildi.

PLOS One dergisinde yayımlanan çalışmada, gece kuşlarının erken yatanlara göre daha fazla kendilerini sorguladıkları ve hayatlarını düşündükleri ifade edildi. Araştırmacılar, bu durumun depresyon riskini artırabileceğini vurguladı.

Erken yatanların ise duygularını ve düşüncelerini daha iyi fark edebildikleri ve bunun da düşük ruh haline karşı koruyucu bir etkisi olabileceği önerildi. Araştırmaya göre, gece kuşlarının uyku kalitesi puanı ortalama sekiz iken, erken yatanların puanı beşti. Daha yüksek puan, daha kötü uyku anlamına geliyor.

Çalışmanın gözlemsel olduğu ve doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurulmadığı belirtilirken, araştırmacılar genç yetişkinlerde yaygın olan bu uyku düzeninin depresyon riskini artırabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar ayrıca, gece kuşlarının genel olarak daha fazla alkol tükettiğini belirtti. Alkol tüketimi doğrudan kaydedilmese de, katılımcılar içtikleri ortalama alkol miktarlarına göre altı kategoriye ayrıldı. Gece kuşlarının ortalama olarak bu ölçekte iki puan aldığı, erken kalkanların ise bir puan aldığı görüldü.

Çalışmanın sınırlılıkları arasında, sadece 38 katılımcının erken kalkan olarak sınıflandırılması yer alıyor. Ayrıca araştırmanın sadece gözlemsel olduğu ve farklı sonuçlara yol açabilecek diğer yaşam tarzı faktörlerinin de etkili olabileceği ifade edildi.