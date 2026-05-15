Çanakkale'de yürütülen uyuşturucu soruşturması, tesadüfler zincirinin ardından Çanakkale Adliyesi'ne uzandı.



Eski erkek arkadaşı ile yaşadığı kıskançlık tartışmasının ardından darp edilen ve elmacık kemiği kırılan Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T., kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla eski erkek arkadaşı Burak Doğan'dan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada kadın hakimin oturduğu adliye lojmanını sık sık giriş yapan taksici Kadir Demirdelen'in teknik takibe takılmasıyla birlikte soruşturma yeni bir boyut kazandı.



UYUŞTURUCU MESAJLARI KADIN HAKİMİN BAŞINI YAKTI



Takip ve incelemelerin ardından düzenlenen operasyonda taksici Kadir Demirdelen'in aracında 'uyuşturucu nitelikli madde' barındıran ilaçlar yakalanırken, taksici Demirdelen ifadesinde hapları adliye lojmanında kalan kadın ıhakim F.K.T.'ye götürdüğünü öne sürdü.



Hakim F.K.T., alınan savunmasında ilaçların kendi talebi üzerine getirildiğini kabul etse de, söz konusu ilaçların 'yeşil reçeteli' olduğunu ve uyuşturucu olmadığını savundu. Buna karşın HSK'nın verdiği soruşturma izninin ardından taraflar arasındaki görüşmeler detaylıca incelendi.



Son TV'nin haberine göre, dosyaya yansıyan mesaj içeriklerinde kadın hakim başkan F.K.T. ile Kadir Demirdelen arasında samimi diyalogların yer aldığı öne sürüldü. Yazışmalarda geçen “Uyuşturucu parası yaz aşkım” ifadesinin soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici detaylardan biri olduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre mesajlaşmalarda şu ifadelerin geçtiği öne sürüldü:

Kadın hakim başkan F.K.T.: “Aşkımm evdeyim…

Kadir Demirdelen: “Tamam nefesim”

Kadın hakim başkan F.K.T.: “Ses ver ki 🙂 :)”

Kadir Demirdelen: “Uyuşturucu parası yaz aşkım”

Kadir Demirdelen: “Lan boş bırak boş bırak 6 milyon dolar mı atıyorsun”

Kadın hakim başkan F.K.T.: “Yaaaa senin taksi cart curtun var”

Kadir Demirdelen: “Aşkım taksiyle benim IBAN’ımın ne alakası var”

Kadın hakim başkan F.K.T.: “Tamam işine bak 🙂 :)”



Taksici Kadir Demirdelen



AÇIĞA ALININCA ADLİYEYİ BASTI

HSK, soruşturmanın sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi amacıyla mahkeme başkanı F.K.T.’yi üç ay süreyle görevden uzaklaştırdı.

Açığa alındığını öğrenen kadın hakim, bu karara çok sert bir tepki göstererek görev yaptığı adliye binasına gitti. Başsavcılık katında koridorlara çıkarak çevredekilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu ve tehditler savurduğu öne sürülen F.K.T., güvenlik görevlileri ve adliye personelinin müdahalesiyle binadan uzaklaştırılabildi. Hem yaşanan şiddet olayı hem de sonrasında ortaya çıkan usulsüzlük iddialarıyla ilgili çok yönlü adli ve idari süreç devam ediyor.