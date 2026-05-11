Uzak Şehir dizisinde “Fidan” karakteriyle izleyici karşısına çıkan İlkay Kayku, gerçek hayattaki tarzıyla ilgi gördü. Günlük yaşamındaki görünümüyle ekran karakteri arasında büyük fark olan oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.
Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği “Fidan” karakteriyle son dönemin en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan İlkay Kayku, gerçek hayattaki tarzıyla görenleri şaşırttı.
Dizide sade ve ağırbaşlı görüntüsüyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun, günlük yaşamındaki tarzının ekran karakterinden tamamen farklı olduğu ortaya çıktı.
Dövmeleri, iddialı saç stili ve dikkat çeken makyaj tercihleriyle bambaşka bir görünüme sahip olan Kayku, karakteriyle arasında büyük fark olduğunu söyledi.
Başarılı oyuncu, gerçek hayatta “Fidan” karakterine hiç benzemediğini ancak role adapte olmakta zorlanmadığını ifade etti.
Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, “Fidan’a hiç benzemiyorum. Günlük hayatımda tarzım, saçım, makyajım ve enerjim çok farklı. Ama karakteri kabul etme konusunda hiç güçlük çekmedim” sözleriyle dikkat çekti.
Ekrandaki haliyle sosyal medyada sık sık konuşulan Kayku’nun gerçek yaşam tarzı, dizinin izleyicilerini şaşırttı.
