Diş sağlığı, yalnızca estetik bir gülümseme için değil, genel sağlığın korunması açısından da büyük önem taşıyor. Sağlıklı bir gülümseme sadece güzel görünmekle kalmayıp, aynı zamanda yaşam kalitesini de artırıyor. Diş kayıpları ve diş eti hastalıklarını önlemek için bilinçli ve düzenli bakım, uzun vadede sağlıklı dişlere sahip olmayı sağlıyor.

Periodontoloji Uzmanı Dr. Dt. Şeyda Alkan Eren, diş sağlığıyla ilgili bilinen yaygın yanlış inanışlarla doğruları anlattı.

Eren, "Dişlerde herhangi bir sorun yoksa diş hekimine gitmeye gerek olmadığını" düşünmenin yanlış olduğunu belirterek, düzenli diş hekimi kontrollerinin ağız sağlığı problemlerinin erken tespit edilmesini sağladığını ifade etti.

Çürüklerin, diş eti hastalıkları ve mine aşınmalarının belirti vermeden ilerleyebildiğini kaydeden Eren, yılda en az iki kez diş hekimi kontrolüne gitmenin büyük önem taşıdığını aktardı.

"Sert fırçalama, diş minesine zarar vererek dişlerin aşınmasına neden olur"

Eren, "Dişlerimi sert fırçalarsam daha temiz ve beyaz olur" inancının yanlış olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Sert fırçalama, diş minesine zarar vererek dişlerin aşınmasına ve matlaşmasına neden olur. Diş minesinin altındaki dentin tabakası açığa çıkarsa, dişler daha sarı görünebilir. Orta sertlikte bir fırçayla bastırmadan ve en az iki dakika boyunca fırçalamak gereklidir. Islatılan diş macunu etkisini kaybedebilir ve köpürme özelliği azalabilir. Kuru diş fırçasına macun sürüp doğrudan fırçalamaya başlamak en doğrusudur. Şekerli gıdaların yanı sıra karbonhidrat ve asit içeren yiyecekler de çürüğe yol açabilir. Ağızda bulunan bakteriler bu besinleri parçalayarak asit üretir, bu da diş minesine zarar verir. Çürük oluşumunu önlemek için düzenli ve doğru ağız bakımı şarttır."

Düzenli diş taşı temizliğinin diş etlerine zarar verdiği yönündeki inanışın yanlış olduğunu vurgulayan Eren, diş taşı temizliğinin özel ultrasonik cihazlarla yapıldığını ve diş minesine zarar vermediğini aktardı.

Eren, sadece diş fırçalamanın yeterli olduğu inanışının doğru olmadığını belirterek, "Diş fırçalamak yalnızca dişlerin görünen yüzeylerini temizler. Diş araları ve dil yüzeyi de temizlenmelidir. Diş ipi, ara yüz fırçaları ve ağız duşu gibi ek hijyen yöntemleri kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Diş etleri kanadığında fırçalamayı bırakmak gerektiği düşüncesinin hatalı olduğuna işaret eden Eren, diş eti kanamasının genellikle plak birikimi ve iltihaplanmaya bağlı olduğunu, düzenli ve doğru fırçalamanın diş eti sağlığını koruduğunu kaydetti.

"Karbonat uzun süreli kullanımda diş minesine zarar verebilir"

Eren, karbonatla diş fırçalamanın dişleri beyazlatacağı inancının yanlış olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karbonat aşındırıcı bir madde olduğu için uzun süreli kullanımda diş minesine zarar verebilir. Bu durum dişlerin beyazlaması yerine daha sarı ve mat görünmesine neden olabilir. Profesyonel olarak yapılan diş beyazlatma işlemleri diş minesine zarar vermez, diş estetiği uygulamaları arasında en hızlı ve güvenilir yöntemlerden biridir. Aspirin, kolonya veya alkol içeren maddeleri ağrıyan dişin üzerine koymak kimyasal yanıklara ve ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Diş ağrısı yaşandığında mutlaka bir diş hekimine danışılmalıdır."

Ortodontik tedavi sırasında dişlerde çürük oluştuğu inanışının yanlış olduğunu ifade eden Eren, doğru ağız hijyeni sağlandığında çürük riskinin artmayacağını anlattı.

Eren, hamilelik döneminde diş tedavisinin yapılamayacağına ilişkin bilginin doğru olmadığını kaydederek, "Hamilelik sırasında diş tedavisi yapılabilir. Özellikle ikinci trimester, diş tedavisi için en uygun dönemdir. Ancak herhangi bir tedavi öncesinde mutlaka kadın doğum uzmanına danışılmalıdır" bilgisini verdi.