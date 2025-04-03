Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre enflasyon yıllık yüzde 38,10 olurken, aylık yüzde 2,46 olarak açıklandı. Mart ayında beklentilerin altında kalan enflasyon rakamlarının ardından ekonomistler söz konusu veriye yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ekonomistler, gelecek aylara açıklanacak olan enflasyon rakamlarında belirgin etkilerin görüleceğine dikkat çekti. Peki ekonomistlerin değerlendirmeleri nasıl oldu? İşte detayları...

GELECEK AYLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ekonomist İris Cibre, nisan ayı enflasyonuna dikkat çekerek, "Martta (daha olayların etkisinin görülmediği ay) enflasyon eğilimi çekirdek kalemlerde düşerken, gıda hala kontrol altına alınamadı; yüzde 4.94. Ramazan etkisi söz konusu. Fakat, bu etkinin yüksek olması, hele işlenmiş yüzde 10 ve taze meyve sebze yüzde 16 aylık, gıda tarafında sürekli uyardığımız üzere sorun yaşadığımızın ispatı bence Nisanda bir çuval incirin berbat edildiğini göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Emre Alkin ekonomi yönetiminin göreve geldiği tarihe dikkat çekerek, “Ekonomi Yönetimi ite kaka TÜFE’yi Haziran 2023 seviyesine indirdi. Göreve geldikleri günkü seviyeye. Arada yüzde 75 ‘i yaşattılar. Tabii bunlar resmi rakam.” derken, enflasyondaki gerilemedeki yavaşlık için de ““Çıktığın vitesle in” demişler” yorumunda bulundu.

Ekonomist Burcu Aydın kur şokunun etkilerine vurgu yaparak, “Mart enflasyonu aylık yüzde 2,5 yıllık yüzde 38,1 arttı. Kur şokunun etkisi henüz yansımadı. Buna rağmen gıda fiyatları aylık yüzde 4,9 oldu. Konut enflasyonu yüzde 2,1’e yumuşarken ulaştırma yüzde 0,3 ile sınırlı kaldı. Kur şokunun ilk etkilerini Nisan-Mayıs aylarında ulaştırma ve mal enflasyonunda göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Stratejist Tuğba Özay gelecek aya dikkat çekerek,"Enflasyon Mart’ta aylık yüzde 2,46 artarken, yıllık yüzde 38,10 arttı. Beklentinin altında açıklandı veriler ama son dönem etkilerini gelecek ay göreceğiz." ifaelerini kullandı.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu Merkez Bankası hamlelerinin yanlış olduğunu söylyerek, "Mahkemenin "ortalama fiyatları açıkla" kararına uymayan TÜİK'in enflasyon verilerine göre enflasyon Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği zamanki seviyeye aylar sonra geri geldi.

Veriler kademeli faiz artışı şeklindeki para politikasının yanlış olduğunu ve bunu destekleyenlerin de yanıldığını göstermiş oldu. Üzgünüm. Merkez Bankası para politikasında yanlış üstüne yanlış yapıyor.

Merkez enflasyon tahminini yukarı revize ettiğinde faiz indirimlerinin erken ve para politikasının enflasyon hedefine ulaşmak için gevşek olduğu da görülmüş olacak. Bu yönetim enflasyonla mücadelede başarısızdır.

Yetkisi varsa kullanmayan kötü, yetkisi olmadığı halde varmış gibi yapıp istifa etmeyen daha kötüdür." değerlendirmesinde bulundu.