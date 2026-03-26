Ümraniye’de araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Olay sırasında araçta bulunan rapçi Vahap Canbay’ın emniyette verdiği ifadeye Günaydın ulaşıldı.

''13 GÜN ÖNCE MESAJLA AYRILDIK''

Canbay ifadesinde hem cinayet anını hem de Aleyna Kalaycıoğlu ile olan ilişkisini anlattı. Kalaycıoğlu ile 1.5 yıl süren bir ilişki yaşadıklarını belirten Canbay, yaklaşık 13 gün önce mesaj yoluyla ayrıldıklarını söyledi:

"Konuşma sırasında beni kastederek 'Herkes haddini bilecek, sen anladın ne dediğimi' diye konuştu" dedi. Canbay; "Yalçınay Yıldız benim 3 yıllık arkadaşım, aynı zamanda prodüktörüm ve sesçim. Kubilay da 4 yıllık arkadaşım. Aleyna Kalaycıoğlu ise eski kız arkadaşım. Kendisiyle 1.5 yıl süren bir ilişkim vardı. Yaklaşık 13 gün önce mesaj atarak benden ayrıldı. Aramızda herhangi bir tartışma, husumet yok. Bundan 3 ay kadar önce ben, Yalçınay ve Aleyna, Kemerburgaz'da birlikte yaşamaya başladık. Yalçınay ikimizin de müzik prodüktörlüğünü yapıyordu"

''İLİŞKİLERİNİ TEMİZLİKÇİDEN ÖĞRENDİM''

Ayrılık sürecinde herhangi bir tartışma yaşanmadığını ifade eden Canbay, dikkat çeken bir iddiada bulundu:

"Olayın yaşandığı gün temizlikçi Aleyna'nın eşyalarını almaya geldi ve onun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu söyledi. Daha sonra eşyaları alıp evden ayrıldı" dedi. Canbay şöyle devam etti: "19.00 sıralarında stüdyonun önüne geldik. Aracın şoför koltuğunda Kubilay, sağ ön yolcu koltuğunda ben, arka koltukta ise Yalçınay vardı. Yalçınay kapıyı çaldı ancak Aleyna orada değilmiş. Temizlikçi Yalçınay'ı içeriye almamış akabinde benim köpeğim Mocha'yı içeride görmüş, Aleyna benden ayrılınca benim köpeğimi de alarak gitmişti, ben de hem köpeği almak hem de Aleyna ile konuşup barışmak için orada beklemeye başladım."

''KORKUP KENDİMİZİ SAKINDIK''

Olay günü yaşananları da anlatan Canbay, saldırı anını şu sözlerle aktardı:

''Aleyna köpeği almak için gelince orada konuşmayı düşündüm. Uzun bir müddet bekledik. Bu süreçte Aleyna ile Yalçınay görüntülü konuştu. Burada Aleyna kaydı yüklemedin mi diye sordu o da yüklüyorum dedi. Bu sırada konuşmaya Aleyna'nın annesi dahil oldu. Annesi beni sevgililik zamanımızda pek sevmiyordu" dedi. İşte diğer sözleri: -Biz araçta otururken biri cama vurup 'Sizi bir daha burada görmeyeyim' dedi. Ardından da silahı ateşledi. Silah patlayınca Kubilay inlemeye başladı. Ben Kubilay'ın karın kısmından vurulduğunu gördüm. Hemen kendimce müdahale etmeye başladım. Yalçınay yardım aramaya başladı. Ben ateş eden şahsı tanımıyorum daha önce görmedim ancak görsem teşhis edebilirim. Alaattin Kadayıfçıoğlu isimli şahsı daha önce görmedim. -Bu olayda önümüze gelen araçların yanında olaydan sonra şüphelilerin arkasından bakarken ben arkası dönük bir bayan gördüm, siyah giyimliydi ve fiziki olarak Aleyna'ya benziyordu.

Canbay, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi tanımadığını ancak görse teşhis edebileceğini söyledi. Olay sırasında arkası dönük siyah giyimli bir kadını fark ettiğini belirten Canbay, bu kişinin fiziki olarak Aleyna Kalaycıoğlu’na benzediğini iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.