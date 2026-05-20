Vali Yavuz'un açıklaması şöyle "Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kamuoyunun bilgisine sunulur."